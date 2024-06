O mundo do esqui está de luto desde o último sábado (1º) , após o anúncio da morte dos esquiadores Jean Daniel Pesson, de 27 anos e sua esposa, a professora de esqui Elisa Arlian. Os dois estavam em subida nos cumes do Monte Zerbion, na região italiana do Vale do Aosta.

De acordo com o jornal La Gazetta Dello Sport, os dois caíram enquanto estavam escalando a cordilheira que separa a costa Norte e Leste de Zerbion. Os dois foram resgatados por um helicóptero da Guardia di Finanza na parte norte da montanha, abraçados, após cair por 600 metros. Pession era muito conhecido no esqui italiano, na Copa do Mundo da modalidade, em 2021, ficou na décima quinta posição na classificação geral.