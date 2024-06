Céline Dion tem convulsão filmada em documentário: “Envergonhada”

Céline Dion, 56, foi diagnosticada em 2022 com a Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), condição rara que causa rigidez muscular e espasmos incontroláveis. Nesta terça-feira (25), com o lançamento do documentário “Eu Sou: Céline Dion”, uma cena chamou atenção: trata-se do momento em que a cantora enfrenta uma crise convulsiva.

Com a presença de câmeras, a produção exibe o sofrimento enfrentado pela artista. Durante uma cena de dez minutos, Céline chora e agoniza de dor, se debatendo de forma incontrolável.