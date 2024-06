City Tour leva turistas a conhecerem histórias e segredos da capital acreana

Um passeio pela cidade de Rio Branco pode ser algo comum no cotidiano dos moradores locais, porém, para os turistas que chegam à capital acreana esse passeio pode ser regado de conhecimento, cultura e entretenimento.

Empresas de turismo e diversos profissionais que atuam como guia turísticos oferecem o serviço de city tour, um passeio com a condução de guia de turismo oficial pelos principais pontos da cidade de Rio Branco. O objetivo é proporcionar aos visitantes uma visão abrangente e enriquecedora do destino.

A capital do Acre guarda muitas histórias e segredos em suas ruas e prédios centenários. Para se ter uma ideia, apenas no Centro da capital acreana, pelo menos vinte pontos históricos recontam fatos importantes de Rio Branco e do Acre.

Segundo o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, o passeio orientado permite que os visitantes conheçam a cidade de Rio Branco com uma imersão na cultura e história. “Rio Branco é uma cidade com muita identidade histórica, e o passeio orientado por profissionais do turismo faz com as riquezas da cidade sejam exaltadas e a economia local seja aquecida”, destacou.

Ao longo dos anos, Rio Branco passou por um rápido crescimento e desenvolvimento, impulsionado pela exploração da borracha e mais tarde por outros setores da economia. A cidade é um importante centro cultural, político e econômico na Amazônia brasileira, preservando sua história e contribuindo para o progresso da região.

De acordo com a agente de turismo receptivo e criadora de conteúdo da Agência Destino Acre, Thaly Figueiredo, os clientes interessados pelo serviço de city tour procuram a agência por meio das redes sociais, rede hoteleira e outras empresas agenciadoras do país.

“Nós, enquanto agência receptiva, somos um elo entre o guia e o turista para mostrar o melhor do nosso estado. Temos como parceiros profissionais habilitados que fazem com que essa experiência seja ainda mais rica em nosso estado”, declarou.

Thaly conta que os turistas também gostam de fazer passeios de barco, na capital acreana, conhecer o interior do estado, aldeias indígenas e a gastronomia local. “Essas vivências valorizam a nossa cultura e fazem com que o turista tenha as melhores experiências aqui”, destacou.

Atualmente, algumas empresas e guias de turismo oferecem vários tipos de pacotes de visitação em Rio Branco, que incluem desde a visitação na área urbana, no Centro da capital, o tour ambiental e a visitação que abrange tanto a parte urbana quanto a área ambiental, que é a mais demorada.

Para a turista Conceição Alves, que veio da Paraíba conhecer Rio Branco, fazer o city tour foi surpreendente. “A viagem foi maravilhosa. Eu não imaginava que tinha tanta coisa bonita para ver no Acre”, disse.

Visitação

O city tour pode começar de diferentes pontos, mas em geral, começa pela Praça da Revolução, no centro de Rio Branco, onde está localizada a estátua de Plácido de Castro, personagem importante na história da Revolução Acreana, despontada por uma série de conflitos de fronteira entre a Bolívia e a Primeira República Brasileira.

Durante o passeio, os turistas podem apreciar a arquitetura e a beleza dos prédios históricos da região central da cidade, como o Quartel da Polícia Militar, o Colégio Estadual Barão do Rio Branco e O Casarão – espaço de festividades nas décadas de 80 e 90.

Visualizada da praça, a Prefeitura de Rio Branco, que já foi hotel e penitenciária, também faz parte do roteiro, assim como o Memorial dos Autonomistas e o Teatro Hélio Melo.

O Palácio Rio Branco, construído na década de 30, referência histórica e política do Acre, o Museu dos Povos Acreanos, inaugurado em 2023, Museu da Borracha e a Catedral Nossa Senhora de Nazareth também fazem parte do roteiro de visitas.