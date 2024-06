Com 60 mil em premiações, Estado dá início à Supertaça Acreana de Futebol; VEJA FOTOS

O Governo do Estado do Acre realizou nesta sexta-feira (7) a abertura da Supertaça Acreana de Futebol, que premiará a equipe vencedora com o total de R$ 50 mil em dinheiro.

O evento de abertura contou com o desfile dos times e das musas de cada um deles. Após votação, a musa do campeonato levará a quantia de R$ 7 mil.

O evento contou com a presença de diversas figuras políticas, entre elas, o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, o prefeito Tião Bocalom, o secretário adjunto de esportes, Ney Amorim, o deputado federal Roberto Duarte, dentre outras autoridades do estado.

A Supertaça Acrana de Futebol é o primeiro torneio amador do estado do Acre, e reúne 65 times, e mais de 1.500 atletas. Gladson Cameli ressaltou a importância do campeonato para fomentar a economia local.

“Com o envolvimento dos atletas, das torcidas, e de todas as demais pessoas envolvidas, mexe com a economia. É um ano, que apesar de ser de eleição, será um ano de oportunidades, onde vamos gerar economia, emprego e fortalecer as pessoas”, disse.

O secretário adjunto de Esportes, Ney Amorim, destacou a contribuição do Estado para o fomento do esporte acreano.

“Nesse momento é o futebol amador, mas nós vamos trabalhar o voleibol, o handebol, dar um apoio ao ciclismo, ao atletismo e ao paralímpico. Esse já é o maior evento esportivo do estado”, ressaltou o secretário.

A grande final do campeonato será disputada entre os quatro melhores times da capital acreana e os quatro melhores dos municípios do interior do estado.

Além das premiações para a musa e para equipe vencedora, serão realizados para as torcidas, 15 PIX no valor de R$ 200 e 15 bolas de futebol.

Confira os registros da abertura: