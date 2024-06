Com espetáculo Geração de Dorcas, Cia de Artes Nissi se apresenta em Rio Branco; veja detalhes

A igreja Casa da Benção Sede de Rio Branco, recebe a renomada Companhia de Artes Nissi com o espetáculo “Geração de Dorcas.” A Cia Nissi é internacionalmente reconhecida como um dos maiores ministérios de teatro cristão do mundo. Além de suas apresentações teatrais, eles desenvolvem projetos sociais no Brasil e na África, propagando o evangelho, ensinando artes, construindo escolas e ajudando famílias a saírem da vulnerabilidade social.

Confira a sinopse do espetáculo abaixo:

Venha se emocionar com a história de Dorcas, uma mulher que marcou sua vida pela generosidade, cuidado, compaixão e humildade. Em meio a uma dúvida caótica, dois irmãos precisam escolher entre os retalhos do passado ou uma nova costura do futuro.

Com entrada gratuita, o grupo de teatro cristão se apresentará nesta terça-feira (11), a igreja convida os participantes a doarem 1kg de alimento não perecível na recepção. A ICB Sede está localizada na Rua Parati, N° 97, conjunto Village. Não perca essa oportunidade de assistir a um espetáculo emocionante e contribuir para uma causa nobre.