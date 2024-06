Com investimento de R$ 10 mi, Rondônia forma mais de 300 novos policiais civis

Nesta quinta-feira (6) aconteceu a formatura de 310 novos policiais civis. O evento marca o fim dos 110 dias de curso preparatório, e a convocação que será feita pelo governador para iniciarem o trabalho consolida o reforço policial do governo do estado no combate ao crime em Rondônia.

O evento contou com a presença do governador Marcos Rocha, que garantiu investimentos de mais de R$ 10 milhões na preparação dos novos policiais, que estarão em campo à disposição da sociedade.

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Bernardo Vital, dos mais de 10,8 mil candidatos interessados nas vagas, a maioria estava em busca de aprovação para o cargo de agente de polícia. “Estamos direcionando recursos para o fortalecimento da Segurança Pública de Rondônia. São armamentos de última geração, veículos novos, revisão de salários, estrutura física, e agora, reforço de pessoal”, destacou.

O novo grupo de policiais representa os aprovados no último concurso realizado pela Polícia Civil, que aconteceu em 2022. Quando detalhados em suas especialidades, os 310 novos policiais estão distribuídos da seguinte maneira:

147 agentes de polícia

98 escrivães de polícia

29 datiloscopistas

17 técnicos em necropsia

10 médicos legistas

9 delegados