Confira 7 séries do Star+ que agora estão em destaque no Disney+

Após anos de existência, a plataforma de streaming Star+ deixará de existir a partir do mês de julho. E com isso, suas diversas séries foram adicionadas ao catálogo do Disney+ em uma aba intitulada como Star.

Esta grande mudança foi anunciada há algumas semanas, e desde então acabou gerando muitos comentários. Contudo, o interessante é que agora todo um catálogo de séries está disponível em uma única plataforma. E claro, muitas delas eram anteriormente exclusivas do Star+.

Leia a matéria completa no Jornada Geek, parceiro do Metrópoles.