Confira datas e horários das oitavas de final da Libertadores

Os jogos de ida dos confrontos, que foram definidos em sorteio no último dia 3 de junho, acontecerão entre os dias 13 e 15 de agosto. Já as partidas de volta serão jogadas entre os dias 20 e 22 do mesmo mês.

O documento com as datas e horários das partidas foi divulgado pela entidade sul-americana nesta quarta-feira, mas ainda é passível de mudanças. Dentre as possíveis alterações, o mando de campo do Grêmio deverá ser alterado devido à inundação que alagou o estádio do clube gaúcho