Após reeleição, Bocalom publica nomes que farão a transição na Prefeitura; veja lista

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (18), o prefeito Tião Bocalom oficializou os nomes da equipe ficará responsável por conduzir a transição democrática de governo no município.

Segundo o decreto, a equipe de transição terá a responsabilidade de levantar informações junto aos órgãos municipais, assegurando a continuidade administrativa e a preservação dos serviços públicos essenciais.

Quem coordenará a equipe é o secretário Valtim José. O grupo tem ainda Alysson Bestene Lins – vice-prefeito eleito, Jorge Eduardo Bezerra de Souza Sobrinho, Antônio Cid Rodrigues Ferreira e outros servidores.

“Apesar de eu continuar como prefeito, são dois mandatos distintos. Encerramos este e precisamos elaborar um relatório de tudo que foi feito, dos avanços que tivemos e do que ainda precisa ser desenvolvido no próximo mandato. Tudo tem que estar documentado. Uma coisa que pedi à equipe foi que sejam o mais transparentes possível, mostrando os avanços, mas também o que deixamos de avançar”, declarou Bocalom.

A equipe de transição deverá se reunir presencialmente na sede da Prefeitura, com agendamento prévio ou em caráter extraordinário, caso necessário.

As reuniões serão registradas em ata, e ser entregues ao prefeito até 20 de dezembro de 2024.