Corpo de jovem de 19 anos que estava desaparecido é encontrado em estado de decomposição

O corpo do jovem identificado como J. A. L. D., de 19 anos, foi encontrado em estado de decomposição, localizado nas proximidades do Polo Agroflorestal. O jovem estava desaparecido desde o último domingo (23) e foi encontrado na última terça-feira (25).

A Polícia Civil foi acionada e realizou a retirada do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos de identificação e investigação. Segundo informações do site Extra do Acre, os familiares relataram que o jovem havia saído de casa no domingo para tomar banho no ramal da Madeireira e não retornou.

Já na segunda-feira (24), iniciaram as buscas pelo jovem, mobilizando as forças de segurança do município de Feijó. Após a localização do corpo do jovem, o caso está sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Feijó, que dará continuidade às investigações.