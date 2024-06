Criminosos invadem e assaltam residência de conselheira do TCE em Rio Branco

A casa da conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), Dulcinéia Benício de Araújo, em Rio Branco, foi invadida por dois bandidos no último sábado (22). Ela relatou que os criminosos quebraram o portão de vidro de sua casa e entraram pela janela do quarto com uma peixeira.

Nem ela nem sua filha estavam na residência no momento. Segundo o Ac24horas, a ação ocorreu por volta das 3 horas da manhã. Um dos bandidos se cortou na invasão.

“Eles pegaram uma TV do meu quarto. No quarto da minha filha, eles pegaram um teclado de um iMac, deixaram o iMac e levaram só o teclado, pegaram uma parafusadeira pequena, um notebook da minha filha e um drone simples que ela tinha. Deixaram muitos pertences de valor bem maior”, declarou Dulcinéia.

A suspeita de que a ação foi planejada é reforçada pelo fato de que dias antes da invasão, câmeras de monitoramento foram roubadas e outros criminosos, além dos dois que invadiram, participaram dando apoio.

“Foi feito o registro da ocorrência. O boletim foi feito pela minha filha na Defla, já que era um final de semana. E a polícia está investigando. A Polícia Militar e a Polícia Civil fizeram um trabalho exaustivo no sábado, colhendo amostras de sangue, porque eles também se feriram quando entraram na residência, então tinha muito sangue por toda a casa”, finalizou a conselheira.