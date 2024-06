De ônibus a avião com a cara do Neymar: influenciadora explora quartos de motel no Acre

No último dia 21 de junho, a educadora sexual e publicitária Maria Luísa Medeiros – a Maria Libertina -, de 34 anos, mostrou em suas redes um quarto de motel, que também é um ônibus, em Rio Branco. A influencer posta em suas redes sociais uma série de tour em quartos exóticos de motel. Na visita ao Acre, ela mostrou opções variadas de quartos de motéis que fogem do convencional.

Maria trabalha com mercado erótico há mais de sete anos. Falar de sexo nas redes veio em um momento de mudança de carreira, ao sair da publicidade.

“Eu estava exausta pelo excesso de trabalho e sem perspectivas. Então peguei uma grana que tinha e resolvi vender roupas no esquema de sacoleira, até me organizar e achar o que faria. Numa dessas andanças, uma loja tinha sex shop para venda em atacado e me ofereceram uma compra mínima para complementar as vendas”, declara.

Com 100 reais em produtos, ela usou o Instagram para impulsionar as vendas. E acabou dando muito certo, tudo se esgotou em um dia.

“Eu falo que deixei de ser vendedora de roupas e passei a ser vendedora de rolas”, brinca.

Publicitária do sexo

De lá pra cá, se especializou e estudou justamente nesse tipo de conteúdo. Maria se descreve como uma publicitária do sexo. Ela trabalha com consultoria, marketing e publicidade para motéis, sex shop, criadoras de conteúdo e mulheres que querem ganhar renda extra com sex shop e chá de lingerie.

Em 2021, ela criou o quadro “Tour de Motel”. O que hoje é seu quadro de maior sucesso. A publicitária conta que desde mais nova costumava ir nesses lugares:

“Achava divertido, aquela mística de ir pra um lugar que existe pra você ir fazer sexo. Acho legal, excitante, divertido. E sempre via as pessoas falando com muito preconceito ou curiosidade sobre motéis, contando histórias, perguntando como era e tudo mais”, descreve.

Ela conta que já viu de tudo, de móteis com sauna, banheira, bons e limpos até uns nem tanto. “Me divirto muito fazendo isso”, deixa claro sobre o seu quadro.

Quartos em Rio Branco

“Em Rio Branco o que realmente me surpreendeu, foram essas suítes temáticas que mostrei nos vídeos, pois eu realmente não conheço nada assim”, diz sobre os quartos da capital acreana.

Maria Luísa viu e ouvir de tudo. Teve o ônibus-motel, o avião-motel (que curiosamente, tem o rosto do Neymar estampado), o trem-motel. Além de, nos comentários dos vídeos, as pessoas falarem de quartos temáticos de países, floresta, entre outros. Isso nos mais variados móteis pela cidade.

“Que aproveitem esses espaços e que sempre estejam abertos a fazer suas próprias descobertas – e aqui não tô falando só no motel!”, a entrevistada diz sobre o papel da sexualidade na vida das pessoas.

Sua passagem pelo Acre foi rápida – ela estava a caminho do Peru, tirar férias. E ela deixa claro que pretende voltar o mais rápido possível:

“Espero voltar para Rio Branco em breve. E para os donos de motéis e sex shop: ‘vou adorar falar sobre negócios com vocês’ (ri)”, finaliza Maria Libertina.

Quem quiser seguir, pode encontra Maria Luísa no Instagram: @marialibertina_