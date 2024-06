Deputada Meire Serafim anuncia liberação de R$ 20,9 milhões para saúde pública do Acre

A deputada federal Meire Serafim, de Sena Madureira, anunciou nesta quarta-feira (19) a liberação de um montante de R$ 20,9 milhões destinados à área da Saúde Pública do Estado do Acre, com foco especial em Sena Madureira. O anúncio foi feito através de suas redes sociais, onde a parlamentar destacou que os recursos já estão disponíveis nas contas da Saúde Pública do Estado, beneficiando tanto o governo estadual quanto algumas prefeituras.

Em sua postagem, a deputada ressaltou que uma parte significativa desses recursos será destinada a Sena Madureira, cidade da qual seu marido, Mazinho Serafim, é prefeito. “Estamos trabalhando dia e noite para que as pessoas tenham uma vida melhor”, afirmou Meire Serafim. Ela celebrou a liberação dos recursos, enfatizando que seu mandato tem mostrado resultados concretos em diversas áreas, com a saúde pública sendo uma prioridade essencial.

A deputada expressou sua gratidão pelo apoio recebido durante seu mandato e prometeu continuar direcionando esforços e recursos para melhorar a qualidade de vida da população de Sena Madureira e do Estado do Acre. “Como prova de gratidão pelo mandato dado à minha família, especialmente a mim, continuaremos a trabalhar incansavelmente”, declarou.

Meire Serafim reiterou seu compromisso de seguir destinando recursos para a saúde pública, com a intenção de beneficiar principalmente as pessoas menos favorecidas. Ela acredita que esses investimentos são fundamentais para o desenvolvimento do setor e para proporcionar melhores condições de atendimento à população.

A liberação desses recursos foi recebida com entusiasmo pela comunidade local, que vê na ação da deputada uma oportunidade de melhorias significativas na área da saúde. A expectativa é que os investimentos possam proporcionar avanços na infraestrutura dos serviços de saúde, na aquisição de equipamentos e na melhoria do atendimento médico.