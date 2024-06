Deputado Fagner Calegário anuncia 1º Torneio de Futebol Feminino para terceirizadas

O deputado estadual Fagner Calegário anunciou através de suas redes sociais a abertura das inscrições para o 1º Torneio Feminino de Futebol destinado às trabalhadoras terceirizadas. Com inscrições gratuitas, o torneio tem como objetivo promover a integração, o espírito esportivo e a valorização dessas profissionais.

“Queremos reconhecer a importância dessas trabalhadoras, proporcionando-lhes um momento de lazer e diversão”, afirmou Calegário. Ele ressaltou que o evento é uma excelente oportunidade para todas, independentemente do nível de experiência no futebol, participarem e aproveitarem essa chance única.

As inscrições estão abertas até o dia 17 de junho. Para se inscrever ou obter mais informações, as interessadas devem entrar em contato com seus encarregados ou ligar para o número (68) 99210-5088.

Calegário concluiu seu anúncio encorajando todas as trabalhadoras terceirizadas a se inscreverem: “Venha fazer parte deste evento incrível e mostrar que as trabalhadoras terceirizadas também têm muito talento no futebol.”

Os jogos acontecerão no dia 22 de junho no clube Garage69, a partir das 7h30. O evento estará aberto ao público, que é convidado a assistir e apoiar as equipes participantes.