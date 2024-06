Deracre inicia reabertura de ramais em Sena Madureira

O Governo do Estado, por intermédio do Deracre, deu início nesta segunda-feira (3) o trabalho de reabertura e melhoramento de ramais em Sena Madureira. As ações começaram pelo ramal Lua Nova, localizado nas proximidades da entrada do município.

De acordo com Alisson Silva, coordenador do Deracre em Sena, a meta principal desta intervenção é garantir em tempo hábil o acesso aos moradores da zona rural. “A determinação do governador Gladson Cameli e da nossa presidente Sula Ximenes é realizar um trabalho de qualidade. Vamos caprichar nas ações”, enfatizou.

Após terminar o trabalho no ramal Lua Nova, o maquinário será deslocado para o ramal da Boca do Iaco.

Além do Deracre, equipes da Prefeitura também estão fazendo a reabertura de ramais. Conforme levantamento, Sena Madureira tem mais de 2.500 quilômetros de ramais que precisam ser melhorados todos os anos.