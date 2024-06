Dia do Turista: conheça as cachoeiras e lago com trilha que são os mais novos destinos dos acreanos

O Dia Nacional do Turista foi instituído no Brasil há mais de uma década. Celebrado para contar sobre a preservação como forma de engajar na atividade do turista ao redor do país. Conhecido pelas paisagens e experiência diretamente ligadas à natureza, o estado do Acre segue na rota de diversos turistas de todos os cantos do planeta.

Em janeiro, o Acre teve o maior aumento no faturamento com o setor, atingindo a variação de 22,7%. O ranking é seguido por Rondônia (8,9%), Amazonas (8,7%) e Distrito Federal (7,2%). O que representa um faturamento de R$12.677 com relação a janeiro do ano passado. O índice ficou acima, inclusive, da média nacional, que foi de 1,5%.

“Tem crescido o público de turistas brasileiros que estão conhecendo todos os estados do Brasil. E como a logística do norte é mais desafiadora, eles acabam deixando o Acre como o “último” mas estão vindo!”, quem fala é Thaly Figueiredo, criadora da agência de viagens Destino Acre.

Para a entrevistada, a maior procura, sem sombra de dúvida, são as experiências de natureza, como as trilhas ecológicas, no circuito histórico também tem muita procura pelo city tour guiado:

“E todos em sua maioria falam da hospitalidade do jeito acreano de receber!”, descreve.

Nesta quinta-feira (13), o ContilNet prepara uma lista dos novos destinos que estão em alta no Acre:

Localizada próxima a região central da cidade, na APA Lago do Amapá, a trilha é uma das oportunidades de contato com a natureza na cidade de Rio Branco. Uma caminhada em meio à Amazónia acreana para recarregar as energias e banhar-se de floresta.

O mais novo refugio de natureza é pertinho do cidade, distante 6km do centro da cidade de Rio Branco, a Trilha Fenix fica na Estrada do Quixada, n. 796 Rio Branco AC, acessível de carro até a porta. Ao final da trilha, vamos poder tomar banho no açúde de agua refrescante para aliviar o calor do nosso verão Amazónico.

A visita a Comunidade Area Viva é conduzida pelas lideranças do propriedade, onde Juliano e Magno são os anfitriões. Somos recepcionados e conduzidos pelo trilha Txaná que tem pouco mais de 1km de tamanho, e percorremos parte do caminho até a área onde é apresentado os produtos de artesanato e produção local, como mel, e nos contam mais sobre como surgiu a Área de Proteção Ambiental – APA Igarapé São Francisco.

O passeio na comunidade ocorre no propriedade da Cintia Flores, no Pousada Canto e Encanto Janaina, que possui uma e 30/40min que pode ser realizada. Ocorre no Croa, o fenômeno natural do tapete verde, que se trata da vegetação aquática que se acumula na superfície do rio, formando um extenso tapete verde que é apreciado por todos que visitam o Croa. Ele é comum ser formado no verão (julho a outubro).

Também estão entre as novas atrações as três cachoeiras na Fazenda Cerejeira, na BR-364, a 1h30 minutos de Rio Branco, sentido Sena Madureira. A página Tássio Fúria faz o passeio completo ao local, com direito a alimentação, entrada e seguro. Confira as imagens:

Segmentos:

A Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) estima que essa movimentação no estado acreano estimula mais de 50 segmentos e fortalece a cultura, pela sua culinária, história, etnoturismo, turismo de observação e aventura.

O crescimento dessa atividade no Acre também se revela em números. Uma pesquisa do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), divulgada no início de abril, mostrou que o Acre foi o estado com maior variação no faturamento com turismo do país.

O etnoturismo, como é chamado, é um dos mais procurados no Acre, e por isso, tem sido uma oportunidade de renda para dezenas de povos indígenas.

A renda anual dessas aldeias que recebem turistas varia de R$150 mil a R$2 milhões por ano, segundo informações do Governo do Acre, divulgadas pelo Carta Capital, em reportagem especial. O governo, em 2024, inseriu 20 festivais indígenas no calendário oficial do estado.

Mais procurados

Os municípios que sediam os eventos são Porto Walter, Assis Brasil, Marechal Thaumaturgo, Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Jordão e Santa Rosa do Purus e as etnias que mais se destacam com os festivais turísticos são Huni Kuin, Yawanawá, Ashaninka, Puyanawa e Shanenawa.

Atualmente, todas as etnias acreanas fazem festivais e vivências. Diversos artistas participaram e visitaram as aldeias indígenas no Acre, como o DJ Alok, o ator espanhol Miguel Bernardeau e muitos outros.

“Quando surgiu a ideia de negócio, foi justamente por saber do nosso potencial amazônico, e pela singularidade da nossa história. O desenvolvimento do turismo para nós é sinônimo de valorização da nossa cultural e possibilidades para a preservação Ambiental, aliado a geração de renda”, diz Thaly.

Ela termina convidando a população do Acre a participar dessas atividades: “Deixamos o convite para que o acreano também desperte o turista que há dentro de si e se permita viajar pelo seu quintal, nosso Acre!”.

Para quem ficou curioso, alguns perfis podem ajudar a conhecer e programar diversos tours pelo Acre:

Destino Acre

Trilha Turismo Aventura

Vivacre

Canindé Pousada

Pousada do Miro

Entre Parques