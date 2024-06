Eleições 2024: Almir Suruí anuncia pré-candidatura à prefeitura pelo PDT em Cacoal

O líder indígena Almir Suruí, conhecido nacionalmente por sua atuação em prol dos direitos indígenas e preservação ambiental, anunciou sua pré-candidatura à prefeitura de Cacoal.

Suruí, que já disputou outras eleições, tentará pela primeira vez ser prefeito da cidade em que reside. Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), ele aceitou o convite do partido para participar do processo democrático.

Em entrevista ao jornal Extra de Rondônia, concedida neste domingo (2), Almir Suruí afirmou: “aceitei o convite do partido ao qual estou filiado, que é o PDT, e entendi que é necessário participar do processo democrático a partir dessa oportunidade que o partido me oferece como pré-candidato a prefeito de Cacoal. Dessa forma, posso apresentar, junto com a população de Cacoal, nossa proposta de revisão de como Cacoal deve ser construído de forma democrática”.

Suruí destacou a importância de oferecer aos eleitores a oportunidade de analisar e refletir sobre a relevância do processo eleitoral. “Precisamos fortalecer outras alternativas de propostas, de pessoas, de ideias e de projetos para nosso município. Acredito que Cacoal precisa refletir sobre a importância do fortalecimento da democracia a partir da eleição municipal.”

QUATRO PRÉ-CANDIDATOS, POR ENQUANTO

Com Suruí, já são quatro os nomes dos pré-candidatos que devem disputar o pleito eleitoral em Cacoal. Estão na lista: Adailton Fúria (atual prefeito de Cacoal), João Pichek (vereador e ex-presidente da Casa de Leis) e Celso Popó (ex-deputado estadual). Leia mais AQUI.

Há informações de que ainda pode ser lançada, nos próximos dias, a pré-candidatura de um nome forte representando à esquerda local.