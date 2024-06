Eliana será apresentada no próximo domingo na Globo e já tem programa definido

A Globo definiu os primeiros projetos para Eliana Michaelichen como sua nova contratada. Conforme informado pelo Notícias da TV, Eliana apresentará a próxima temporada de “The Masked Singer Brasil” em 2025. “A loira e a emissora já acertaram a novidade.” Outros projetos estão sendo planejados para ela, mas essa será sua primeira empreitada na nova casa.

O anúncio oficial da contratação será feito no “Fantástico”. Renata Capucci entrevistará Eliana, e a entrevista deve ir ao ar neste domingo (30). Durante a conversa, Eliana recordará o início de sua carreira, a transição de apresentadora infantil para programas familiares e falará sobre seu futuro na Globo. No domingo seguinte (7), Eliana participará ao vivo do “Domingão com Huck”, onde Luciano Huck prepara uma grande homenagem para ela.