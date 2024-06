Emocionante: marido de biomédica vítima de queda de avião faz tatuagem em homenagem à esposa

O cirurgião dentista Bruno Fernando, marido da biomédica Amélia Marques, que morreu no dia 24 de maio, pouco mais de dois meses após a queda de um avião em que o casal estava, no município de Manoel Urbano, fez uma tatuagem em homenagem à esposa.

Com a foto publicada em suas redes sociais, a nova tatuagem é composta pelas digitais do casal, formando um coração, um violão, uma cruz com a frase: “Morrer é lucro, viver é Cristo”.

Outra parte da tatuagem também carrega a frase: “É na lembrança do seu sorriso que eu sigo o meu caminho”.

Amélia, que era uma das sobreviventes da queda, estava internada no Centro de Tratamento de Queimados, em Manaus, onde lutava pela vida desde então. Antes de seu falecimento, ela chegou a ser extubada e estava consciente, apresentando sinais positivos de recuperação. No entanto, seu estado de saúde ainda inspirava cuidados devido à gravidade das queimaduras e outros ferimentos sofridos no acidente.

O acidente

O casal estava em um avião modelo Cessna Skylane 182, que estava com sete ocupantes a bordo, excedendo sua capacidade máxima, não possuía autorização para operar como táxi aéreo.

A aeronave, que seguia com destino à Santa Rosa do Purus, caiu a 1 km da cabeceira da pista de Manoel Urbano, logo após decolar.

Além da biomédica, o acidente deixou outros dois mortos, o empresário peruano Sidney Holey, que morreu no local da queda, e a empresária Suanne Camelo, que faleceu cerca de uma semana depois, em Manaus.