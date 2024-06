Endrick diz que sempre foi precoce, mas evita pular etapas na Seleção: “No tempo de Deus e do Dorival”

Fiquei muito feliz. É um número que todo os jogadores querem. Mas também não ligo muito para o número. Seja com a 21 que eu vinha jogando, seja com a 16, como tinha no Palmeiras. Tem dois caras que jogam na posição de camisa 9, eu e Evanílson, ele fez uma boa partida contra o México, infelizmente não fez gols. Mas nada é mais importante que a Seleção. Ninguém é maior que o Brasil. Se tiver um companheiro livre, vamos passar a bola para ele fazer o gol. É óbvio que é maravilhoso fazer gols, pude fazer gols contra a Inglaterra, Espanha e México, foi muito satisfatório. Quero ajudar o Brasil, o que é o mais importante, com gols, assistências ou fora de campo. Claro que se for com gols, vai ser maravilhoso.

Ator principal da seleção ou coadjuvante de luxo? Qual astro queria esbarrar em LA?

Gosto muito do Allan, Michael B Jordan, Will Smith, meu top3. Poderia pedir uma foto. Gosto de filmes deles.