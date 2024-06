Equipe ABMAC 30+ Conquista a Prata no Campeonato Norte/Nordeste em Salvador

A equipe 30+ da Associação de Basquete Master do Acre (ABMAC) teve uma participação destacada no Campeonato Norte/Nordeste, realizado em Salvador, Bahia. Demonstrando habilidades e espírito competitivo, a equipe alcançou o primeiro lugar no grupo B, avançando de forma convincente até a final.

Na decisão, a ABMAC enfrentou a forte equipe do Ceará em um jogo acirrado. Apesar do esforço e da determinação, nossos atletas foram superados, terminando a partida com um placar de 69×61 a favor dos cearenses. Com isso, a ABMAC 30+ garantiu a medalha de prata na competição.

O presidente da ABMAC, Alberdan Lopes, comentou sobre o resultado: “Nosso objetivo era o primeiro lugar, mas o segundo lugar também é um resultado expressivo. O nosso sentimento é de dever cumprido. Estamos orgulhosos da dedicação e do desempenho de todos os nossos jogadores. Essa conquista é um passo importante para a nossa associação e nos motiva a continuar buscando melhorias e novas vitórias.”

Lopes afirmou o compromisso da associação “A participação da ABMAC 30+ no Campeonato Norte/Nordeste reforça o compromisso da associação em promover o basquete master no Acre e alcançar reconhecimento em competições de alto nível. Agradecemos a todos os atletas, comissão técnica e apoiadores por tornarem essa jornada possível.

Seguimos firmes na nossa missão de elevar o basquete master e buscar novas conquistas. Parabéns a todos os envolvidos!”