Escolha da Rainha do 1º Festival da Macaxeira acontece nesta quarta; conheça as candidatas

A prefeitura de Rio Branco realiza a partir desta quarta-feira (26) o 1º Festival da Macaxeira, na Praça da Revolução, Centro da capital acreana, a partir das 18h. Além de shows locais e nacionais, a festa também contará com uma rainha.

A escolha da Rainha da Produção acontece já nesta primeira noite. Ao todo, 14 candidatas disputam o título. A competição premiará as cinco melhores colocadas com o total de R$ 12,5 mil em dinheiro.

As candidatas são de diversos bairros de Rio Branco, que se apresentarão com coreografias e trajes inspirados na temática de rodeio. Confira a premiação:

– 1° Lugar: R$ 5 mil

– 2° Lugar: R$ 3 mil

– 3° Lugar: R$ 2 mil

– 4° Lugar: R$ 1,5 mil

– 5° Lugar: R$ 1 mil

Ainda nesta quarta-feira a festa terá como principal atração o show nacional do cantor sertanejo Felipe Araújo, que se apresentará a partir das 21h30.

O evento segue até o sábado (29), em frente à Prefeitura de Rio Branco, no Centro da capital.

A transmissão será feita pelo canal do YouTube do ContilNet e também pelo canal aberto 8.1 da TV Rio Branco, com todas as principais informações e atrações do 1º Festival da Macaxeira.

CONHEÇA AS CANDIDATAS: