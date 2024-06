EXCLUSIVO: conheça a advogada acreana que está na Mansão Maromba; veja a entrevista

Nesta quarta-feira (26), a advogada e influenciadora acreana Marcella Silva surpreendeu seus 52,7 mil seguidores com uma aparição na Mansão Maromba, uma das casas mais desejadas pelos influenciadores digitais.

Com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube e 135 mil seguidores no Instagram, a casa comandada por Toguro se tornou um ponto de encontro essencial para aqueles em ascensão nas redes sociais. A presença da advogada e bela morena de sorriso marcante, Marcella Silva, não foi exceção.

Em uma entrevista concedida a coluna Douglas Richer do site ContilNet, Marcella Silva, de 30 anos, falou sobre o convite para participar da Mansão Maromba. “Estou amando! O Toguro me convidou para passar uma temporada aqui e topei. Cheguei ontem, na quarta-feira, e hoje, na quinta-feira, começamos a gravar de verdade. Já fiz vídeo para o YouTube e vários conteúdos aqui na casa. Estou conhecendo todo mundo e gostando muito. Está sendo uma experiência maravilhosa,” revelou.

Moradora do Segundo Distrito, em Rio Branco, capital do Acre, Marcella também é graduada em Gestão Pública. De férias do trabalho, ela pretende ficar um mês na mansão, apesar do convite inicial para seis meses. “Fui convidada para passar seis meses, mas acho que só vou ficar um mês,” disse.

Marcella, que se dedicou às redes sociais no último ano, expressou suas expectativas para a temporada na casa. “Espero muito aprendizado. Quero me dedicar a esse mundo dos influenciadores e aproveitar todas as oportunidades que estão surgindo,” comentou.

A advogada Marcella Silva está decidida a fazer da sua estadia na Mansão Maromba um marco em sua carreira como influenciadora digital.