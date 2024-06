Fascínio de Ariana Grande por Jeffrey Dahmer revolta família de vítima

Ariana Grande deu uma resposta para lá de bizarra durante entrevista ao podcast Podcrushed. A cantora revelou fascínio e apreço por Jeffrey Dahmer, serial killer que matou 17 homens e garotos entre 1978 e 1991. Ele foi assassinado na prisão. A resposta da artista revoltou a família de Tony Hughes, vítima do rapaz.

“Eu era apaixonada por serial killers quando era mais nova. Anos atrás, antes da série Dahmer, eu estava em uma sessão de perguntas e respostas com fãs jovens. Um deles estava acompanhado dos pais e me perguntou: ‘Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria?’”, relembrou.

Antes de dar a resposta, entretanto, ela questionou se poderia falar a realidade.”Eu pensei: ‘Querido, você é tão fofo. Mamãe e papai, tudo bem se eu der a resposta verdadeira?’”, relatou.

Na sequência, ela explicou a sua resposta. “‘Jeffrey Dahmer é muito fascinante. Eu acho que amaria ter o conhecido, talvez na companhia de outra pessoa ou algo do tipo. Mas tenho dúvidas’”, completou.

A situação, apesar de não ter sido rebatida pelos apresentadores do podcast, não foi bem recebida pela família de Tony Hughes, um jovem com deficiência auditiva morto por Jeffrey Dahmer em 1991. O episódio na série da Netflix, inclusive, está entre os mais emblemáticos por conta da condição do rapaz.

Ao TMZ, Shirley, a mãe de Tony, disse que “espera que Ariana entenda o quão doloroso foi esse comentário”. Ela ainda afirmou que apesar de a fala ter sido feita em um contexto de brincadeira, ficou perturbada com o momento em que a artista riu ao demonstrar fascínio pelo serial killer.

“Para mim, parece que ela está doente da cabeça. Não é chique ou engraçado dizer que você gostaria de jantar com ele. Também não é algo que você deva dizer aos jovens, o que ela diz que fez”, reclamou a mulher.

Bárbara, irmã de Tony, disse que gostaria de ver a cantora pedindo desculpas e relatando que esse comentário não seria certo e ainda detonou que esse tipo de comentário glamorizam Jeffrey Dahmer.