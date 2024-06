Festival da Macaxeira em Rio Branco promete agitar a capital acreana; veja programação

Rio Branco está se preparando para sediar um dos eventos mais aguardados do ano: o Festival da Macaxeira, que será realizado de 26 a 29 de junho na Praça da Revolução.

Organizado pela GACISA em parceria com a Associação Comercial e Empresarial, e com o apoio da Prefeitura Municipal, o festival promete celebrar de maneira intensa as raízes e tradições locais.

Durante os quatro dias de festividades, os visitantes terão a oportunidade de participar de uma ampla variedade de atividades culturais e gastronômicas. Entre os destaques estão a escolha da Rainha da Produção e concursos de comidas típicas, além do concorrido concurso do Berrante de Ouro e premiação para a maior macaxeira, totalizando um montante de R$ 35.000,00 em prêmios.

A música será uma atração à parte, com uma programação de shows que inclui artistas locais e nacionais. O ponto alto do evento será o show de Felipe Araújo, que promete agitar o público no palco principal montado na Praça da Revolução.

As inscrições para os concursos estão abertas e podem ser realizadas pelo telefone 6899952-8921, proporcionando uma oportunidade única para os talentos locais mostrarem suas habilidades e competirem pelos prêmios oferecidos.

Veja a programação