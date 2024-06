Fisiculturista de 22 anos é encontrado morto em casa de praia

A polícia investiga a morte do atleta de fisiculturismo Salomão de Moura Ribeiro Magnin, de 22 anos, que foi encontrado morto, na manhã deste sábado (29), no estacionamento de uma cabana de praia de luxo em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

De acordo com o delegado Manoel Messias, a vítima foi encontrada enrolada em um lençol ao lado de sua motocicleta. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido em uma praça próxima de um estádio, na noite da sexta-feira (28), e, em seguida, o corpo foi levado para o local onde foi localizado.

Ainda de acordo com o delegado, Salomão foi atingido por cerca de cinco disparos. Ele não tinha passagens pela polícia.

O estacionamento onde o corpo foi encontrado dá acesso Beach Club Paradiso, empreendimento que nas redes sociais se apresenta como espaço com diversão e lazer em uma área paradisíaca da região.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime.