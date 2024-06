Governo volta a exonerar e nomear dezenas de comissionados nesta sexta-feira; veja lista

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (7), Mailza Assis, governadora em exercício, publicou uma série de exonerações e nomeações de servidores públicos comissionados.

As principais mudanças aconteceram na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), no Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre) e nas Fundações Hospitalar (Fundhacre), de Cultura (FEM) e Tecnologia (Funtac).

Veja a lista:

Exonerar SALOMÃO SIDNEY BOHADANA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, nomeado através do Decreto nº 832 -P, de 12 de janeiro de 2023.

Nomear GIRLENE LIMA DE ARAÚJO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB.

Exonerar MARCELLUS AUGUSTO VALLE D’ALBUQUERQUE LIMA MATTOS DA COSTA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, nomeado através do Decreto nº 583-P, de 11 de janeiro de 2023.

Nomear KRISTOFFER AUGUSTO VALLE D’ALBUQUERQUE LIMA MATTOS DA COSTA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Exonerar JOSÉ LAERCIO DE SOUSA RODRIGUES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, nomeado através do Decreto nº 6.502-P, de 5 de abril de 2024.

Nomear SILVANA BARBOSA DO NASCIMENTO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Fundação de Tecnologia do Estado do Acre – FUNTAC.

Exonerar JOSE ANDRE DE OLIVEIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 3.196-P, de 20 de abril de 2023.

Nomear LUCIENE PAULA SILVA DA CONCEIÇÃO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, no Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE.

Exonerar, a pedido, MAYNARA SILVA DE SOUZA FREITAS do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, nomeada através do Decreto nº 3.336-P, de 28 de abril de 2023.

Exonerar ANDREIA NASSERALA PIRES CAMELI do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeada através do Decreto nº 3.241-P, de 20 de abril de 2023.

Nomear ANDREIA NASSERALA PIRES CAMELI para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo – SETE.

Nomear AFONSO DA COSTA MONTEIRO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo – SETE.

Nomear RADAMÉS DE OLIVEIRA LOPES CHAVES para exercer cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, referência CDAI-2, na Fundação de Cultura Elias Mansour – FEM.

Exonerar, a pedido, UERIC PONTES DE MELO, matrícula n° 9637265- 1, do cargo de Agente Administrativo, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, por posse em outro cargo inacumulável.

Exonerar, a pedido, ALEF NOGUEIRA DE LIMA, matrícula n° 94575772, do cargo de Agente Administrativo, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, por posse em outro cargo inacumulável.

Exonerar MARIA AUXILIADORA CAPPER DE SOUZA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, nomeada através do Decreto nº 1.168 -P, de 18 de janeiro de 2023.

Nomear PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BRASIL para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear RUBERLENE MATOS SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.

Nomear ÂNGELA APARECIDA SILVA DE ARAÚJO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomear LEUDA SOUZA DE OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Exonerar BRUNA CAMILA CAMELI TELES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nomeada através do Decreto nº 1.659-P, de 7 de fevereiro de 2023.

Exonerar THIAGO ALCALDE PINTO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, nomeado através do Decreto nº 2.060-P, de 28 de fevereiro de 2023.

Nomear THIAGO ALCALDE PINTO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB.

Nomear REBECA MARTINS DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.