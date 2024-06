Homem morre sentado na frente de distribuidora após aceitar cocaína oferecida por amigo

Um homem identificado como J.I.S, de 48 anos, morreu na tarde deste sábado (29), na frente de uma distribuidora, nas proximidades da Praça Joaquim Macedo, na Rua Tabosa, bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o homem chegou ao local por volta das 9h e comprou algumas bebidas e começou a consumir. Já às 13h, vários amigos da vítima chegaram e também começaram a beber. Em um determinado momento, um dos amigos entregou um papelote de cocaína a J.I.S, que chegou a consumir o produto e, poucos minutos depois, começou a passar mal e morreu em seguida.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma ambulância de suporte avançado foi enviada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer. O homem já estava morto.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local, isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Após os procedimentos de praxe, o corpo de José Israel foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O corpo não apresentava lesão de corte ou disparos de arma de fogo, levando a entender que as causas da morte pode ter sido overdose ou parada cardíaca.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).