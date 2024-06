Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Somos milhões

Data estelar: Lua quarto minguante em Áries

Dizia Pitágoras, a amizade é o único possível relacionamento perfeito entre os seres humanos, porque sua dinâmica contempla o melhor para as pessoas envolvidas, sem interesses de por meio que desequilibrem a equação, com umas pessoas pegando para si mais do que oferecem.

Seria injusto com nossa humanidade afirmar que essa seria uma condição utópica e inexistente, porque há pessoas que se dedicam a oferecer o melhor de si em todo e qualquer relacionamento em que se envolvem, mas como em nossa civilização se promove o vício de sempre enxergar o pior da natureza humana, as boas notícias nunca produzem ressonância.

Mas, já que estás aqui lendo estas linhas, precisas saber que se tu és uma dessas pessoas sábias e amorosas que andam por entre o céu e a terra, que tua presença não é solitária, somos milhões.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A medida de segurança que faltava está agora disponível, e você pode desfrutar de alguns momentos de conforto, ciente de que tudo segue no sentido de suas pretensões. Aproveite e se adapte aos acontecimentos. Melhor assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você não precisa chegar a nenhuma conclusão neste momento, apenas garantir que a bola continue no jogo, alongando as conversas e negociações, porque logo mais surgirão novas informações para complicar a cena.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A pressão que sua alma recebe é enorme, mas nada que não possa ser suportado. Portanto, evite se queixar ou perder tempo com lamentos inúteis, porque agora você precisa se dedicar a colocar em prática suas intenções.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Lide com essa diversidade de pessoas que surgem agora com a maior leveza possível, ciente de que todas, em conjunto, compõem um grupo de ação que precisa ser coordenado para que os resultados sejam interessantes.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mantenha seus planos em segredo, porque se você os colocar sobre a mesa, as pessoas vão dar palpites, que num primeiro momento pareceriam interessantes, mas que depois se mostrariam inúteis e promotores de complicações.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As discórdias se prolongam sempre, porque as pessoas parecem adorar o esporte do conflito. As concórdias, apesar de durarem pouco, ainda assim produzem uma influência marcante, que mostra outra perspectiva.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mesmo querendo se livrar do que está em andamento, aceite as demoras, porque se mostrarão benéficas e promotoras de entendimentos melhores dos que seriam feitos de forma precipitada. Está tudo ao seu favor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Os acertos são interessantes, mas precisam ser preservados, porque de nada adianta as pessoas se entenderem verbalmente para, depois, continuarem a agir como se nenhum acerto tivesse sido feito. A prática interessa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A temperança é a virtude que permite combinar ingredientes que, à primeira vista, pareceriam discordantes demais para se juntarem. Porém, há momentos da vida, como o atual, em que o impossível deve ser possível.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É preciso participar, não se pode deixar tudo nas mãos de outrem, porque apesar de muitas coisas estarem fora do seu alcance, mesmo assim há assuntos nos quais você pode intervir e ajudar nas decisões.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tudo pode e deve ser melhor e mais fácil, mas essas são condições que não acontecem espontaneamente, como um presente do céu. A leveza e alegria promovem as facilidades, e devem ser adotadas intencionalmente. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Valorize seus recursos, é hora de você pagar o preço justo sobre o que pretende adquirir, procurando manter sob controle seu impulso consumista, o satisfazendo, mas também cuidando do que seja seu. Tudo em proporção.