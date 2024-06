III Acre Rock Festival celebra rock e cultura Amazônica na Concha Acústica; saiba mais

A Concha Acústica de Rio Branco será palco do aguardado III Acre Rock Festival, um evento organizado pela Associação dos Músicos e Produtores Independentes do Acre (Amupac), no próximo dia 13 de julho. Este festival não apenas celebra a música, com foco especial no rock, mas também oferece uma variedade de atividades para todos os gostos e idades, desde shows de bandas renomadas até workshops e exposições culturais.

Ao longo do dia, o público poderá curtir apresentações de dez bandas, incluindo atrações nacionais como o Baia, músico baiano-carioca radicado nos EUA, e o retorno tão esperado da banda local Los Porongas. O evento também contará com performances das bandas Fire Angel, Offclã, Metal Jacket, Dream Healer Acoustic, Ronald Spock Band e um tributo emocionante ao Barão Vermelho pela Ronald Spock Band. Destacando-se ainda mais, as vozes femininas Duda Modesto e Saliza brilharão em apresentações solo.

Além dos shows, o festival oferecerá uma ampla gama de atividades culturais e de lazer. Workshops, cursos, e exposições culturais estarão disponíveis para os participantes, assim como demonstrações ao vivo de tatuadores. A presença de aproximadamente 20 empresas regionais também enriquecerá o evento, oferecendo produtos e serviços que destacam a rica cultura e turismo da região amazônica.

O presidente da Amupac, Isleudo Portela, destaca a importância do festival não apenas para a cena musical local, mas também como um impulsionador do turismo e da cultura regional. Com o apoio do Sebrae e outras instituições, o III Acre Rock Festival promete consolidar Rio Branco como um destino cultural e turístico de destaque, atraindo visitantes de todo o país.

Siga todas as novidades e a programação completa do III Acre Rock Festival pelo Instagram @amupac. Esteja pronto para vivenciar uma experiência única, onde o rock se encontra com a rica diversidade cultural da Amazônia.