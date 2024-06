Influenciador do Acre revela detalhes chocantes sobre briga entre Lucas Souza e Laéllyo Mesquita; ouça os áudios

O ex-relacionamento de seis meses entre Lucas Souza e Laéllyo Mesquita continua a gerar manchetes e discussões na mídia nacional. Nesta quinta-feira (13), o influenciador digital acreano Thiago Matheus, mais conhecido como Thiago Drudi ou ‘Acreana Real’ em referência ao seu estado natal, o Acre, trouxe novos detalhes ao caso que tem chamado a atenção de muitos.

Thiago Matheus gravou um vídeo no TikTok, onde narra uma briga envolvendo Laéllyo Mesquita, seu amigo, e o ex-namorado deste, Lucas Souza. O relato, que menciona até socos na cara, rapidamente se tornou viral, ampliando ainda mais o debate sobre a conturbada relação.

A jornalista Fábia Oliveira, da coluna Fábia Oliveira do site Metrópoles, buscou Thiago Matheus para esclarecer mais sobre o episódio. Em uma entrevista exclusiva, Thiago detalhou a intensa discussão entre Laéllyo e Lucas, revelando que, após a briga, Laéllyo confessou ter tido um envolvimento com um ex-namorado de Jojo Todynho, adicionando uma nova camada de complexidade à situação.

Em outra entrevista exclusiva, desta vez para a coluna de Douglas Richer no site ContilNet, Thiago Matheus forneceu áudios com detalhes adicionais sobre a briga. Os áudios foram enviados originalmente para a jornalista Fábia Oliveira, onde Thiago descreve minuciosamente os eventos da noite conturbada.

Ouça os áudios:

Com essa nova evidência, Thiago Matheus se estabelece como uma testemunha-chave em mais um capítulo deste polêmico relacionamento. O influenciador acreano não só trouxe à tona detalhes importantes sobre a briga, mas também desvendou aspectos ocultos da vida amorosa de Laéllyo Mesquita, colocando o caso em uma nova perspectiva.

Enquanto a situação se desenrola, a narrativa de Thiago Matheus contribui significativamente para o entendimento do público sobre a dinâmica e os conflitos do relacionamento de Lucas Souza e Laéllyo Mesquita. A revelação sobre o envolvimento de Laéllyo com um ex-namorado de Jojo Todynho promete trazer ainda mais reviravoltas nos próximos dias.