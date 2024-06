Influenciadora desabafa sobre bullying na infância devido ao cabelo cacheado: “Chacota”

Iasmyne Sampaio, influenciadora digital e Miss Acre Terra, utilizou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sincero sobre sua experiência com o cabelo cacheado. Atualmente em transição capilar, Iasmyne refletiu sobre o bullying que sofreu aos 12 anos por causa de suas madeixas.

Em seu perfil nas redes sociais, Iasmyne, que atualmente está usando tranças, relembrou momentos difíceis de sua infância, quando usava gel e coque para esconder os cachos. A influenciadora afirmou que, hoje, não permite mais passar por situações similares.

Na legenda do post, Iasmyne escreveu: “Me amando um pouquinho mais hoje. Eu preciso contar para todo mundo o quanto me encontrei com esse cabelo, ainda não é o meu de fato, mas usar tranças me faz enxergar meu antigo eu, com quem não me reencontro há muito tempo. Lembro de quando cabelo cacheado era sinônimo de chacota, e eu me escondia atrás de muito gel e coque. Hoje eu peço desculpas para a Iasmyne de 12 anos. Jamais farei você se esconder novamente,” desabafou.

Veja a publicação: