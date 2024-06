Inscrições para Processo Seletivo promovido pela Prefeitura de Bujari encerram nesta segunda

No estado do Acre, a Prefeitura de Bujari, por meio da Secretaria Municipal de Educação anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de 13 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de Bolsista/ Agente de Educação.

Logo, os candidatos serão designados a atuarem na Rede Municipal de Ensino para atender à Educação Infantil, crianças de quatro e cinco anos, nas áreas rurais de difícil acesso do município, no programa Caminhos da Educação do Campo.

Logo a seleção disponibiliza oportunidades entre as seguintes unidades de lotação: Cosmo Carneiro Torres (2); Francisco Antônio da Silva (1); Francisco Salustiano Cardoso I (1); Francisco Salustiano Cardoso II (1); Mamedia Maciel (2); Santa Cecilia (2); Santa Luzia (1); São Pedro (1); Santa Luzia – Extensão (1); e P.A Antonio de Holanda (1).

Para concorrer as funções disponíveis, é necessário que o candidato tenha escolaridade em nível médio completo.

Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 30 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 1.320,00.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever no período de 29 de maio de 2024 a 3 de junho de 2024, no prédio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), localizada à Rua Expedito Pereira de Souza, s/nº, Centro. O atendimento é das 7h30 às 11h e das 14h às 16h.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados submetidos à análise curricular, no período previsto de 5 a 7 de junho de 2024, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o contrato será firmado durante 12 meses. No entanto, o Processo Seletivo terá validade de sete meses, contados a partir da data da publicação do resultado final, com possibilidade de prorrogação, uma vez, por igual período.

