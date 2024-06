A fonte interna não especificou à revista quem seriam as “múltiplas pessoas” que podem ser indiciadas, acrescentando que qualquer processo futuro será conduzido pelo Ministério Público dos Estados Unidos.

O Instituto Médico Legal de Los Angeles revelou, em dezembro de 2023, que a morte de Matthew estava relacionada a drogas. Entretanto, afogamento, doença arterial coronariana e os efeitos da buprenorfina também foram listados como fatores contribuintes para a tragédia.

Embora o ator estivesse em tratamento com a cetamina para enfrentar a ansiedade e a depressão na época de seu falecimento, o relatório da autópsia alegou que “a droga em seu organismo no momento da morte não poderia ser proveniente da terapia de infusão”.

Em sua autobiografia, “Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível”, lançada em 2022, Matthew falou abertamente sobre ter recebido o tratamento controverso enquanto estava internado em uma clínica de reabilitação na Suíça. No livro, ele explicou que a forma sintética do medicamento é usada “para amenizar a dor e ajudar no tratamento da depressão”.

“Eles me levavam para uma sala, me faziam sentar, colocavam fones de ouvido para que eu pudesse ouvir música, me vendavam e colocavam uma infusão intravenosa. Eu pensava: ‘Isso é o que acontece quando você morre’. Mesmo assim, eu me submetia continuamente a essa m* porque era algo diferente, e qualquer coisa era melhor do que nada. Usar cetamina é como levar uma pancada na cabeça com uma pá gigante de felicidade. Mas a ressaca era forte e pesava mais que a pá. Não era para mim”, relembrou o artista.