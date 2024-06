Isnard Leite será velado em Rio Branco e corpo será sepultado nesta sexta-feira; veja detalhes

A família de Isnard Barbosa Leite liberou a informação agora há pouco que o corpo do ex-prefeito falecido nesta manhã de quinta-feira (13), no Hospital Santa Juliana, será velado a partir das 13h30min, na Capela São João Batista, na Avenida Antônio da Rocha Viana.

O sepultamento será na sexta-feira (14), no Cemitério São João Batista, bairro Dom Giocondo, na capital acreana. Isnard faleceu de complicações respiratórias, no Hospital Juliana.

Além de prefeito de Rio Branco, Isnard Leite foi deputado estadual, conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

No São João Batista, sua sepultura ficará próxima ao jazigo onde foi sepultado, há 32 anos, o corpo do então governador Edmundo Pinto.

Isnard e Edmundo eram amigos e foram eleitos deputados para a mesma legislatura, de 1986 a 1990 – mas, no meio do mandato, Isnard renunciou para assumir vaga no TCE e Edmundo concorreu e foi eleito governador ao final do mandato.

Falecimento

Isnard Leite faleceu em Rio Branco, na manhã desta quinta-feira (13), após vários dias em internação hospitalar por complicações pulmonares, o politico aposentado Isnard Barbosa Leite, aos 84 anos.

Acreano de Rio Branco, filho de de um dos homens de confiança de Plácido de Castro na Revolução Acreana, do qual herdara o nome, Isnard Barbosa Leite foi um homem público que ocupou vários cargos no Acre, inclusive a Prefeitura da capital.

Iniciou sua vida como economista, como bancário. Em 1986, foi eleito deputado estadual pelo então PDS e fez parte da 2ª Assembleia Estadual Constituinte, que elaborou a Constituição do Estado que está em vigor desde 1989.

Com a criação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), em setembro de 1987, foi indicado na primeira composição da corte de contas, pelo então governador do Acre, Flaviano Melo. Além de Isnad Leite, a primeira corte do TCE foi composta pelos conselheiros Alcides Dutra de Lima, Hélio Saraiva de Freitas, Marciliano Reis Fleming, José Eugênio de Leão Braga, José Augusto Araújo de Faria e Valmir Gomes Ribeiro.

Do grupo de sete conselheiros com a mote de Isnard Leite, estão vivos José Eugênio de Leão Braga, o “Macapá”, aposentado, com 84 anos de idade, e Walmir Ribeiro, ainda na ativa, com 73 anos.

Após se aposentar pelo TCE, do qual foi presidente no biênio de 1993 a 1995, Isnard Leite voltou às atividades politicas e partidárias, sempre pelas siglas que sucederam a Arena, o partido que deu sustentação à’ ditadura militar, de 1964 a 1985. Nesse período também envolveu-se com atividades empresariais.

Em 2000, coma formação de uma organização chamada MDA (Movimento Democrático do Acre), que reunia partidos de Direita’ ou conservadores, encabeçada pelo MDB, para enfrentar a recém-criada Frente Popular do Acre (FPA) e encabeçada pelo PT, com o petista Jorge Viana exercendo o primeiro mandato de governador do Acre.

Isnard Leite aceitou o convite para ser candidato a vice-prefeito de Flaviano Melo na disputa das eleições municipais daquele ano. Vitoriosos, quando derrotaram o economista e professor Raimundo Angelim, candidato apoiado pelo governo da FPA, dois anos depois, o MDA julgou que poderia disputar o governo, na reeleição de Jorge Viana.

O então prefeito de Rio Branco Flaviano Melo renunciou ao cargo para disputar o governo e deixou o vice Isnard Leite na titularidade do cargo pelos dois anos seguintes. Ele não disputou a reeleição e a tarefa coube ao atual senador Marcio Bittar, que perdeu a eleição para Raimundo Angelim.

Isnard Leite da vida pública e, ultimamente, levava a vida de aposentado, junto aos familiares. Morava no Segundo Distrito da Cidade e dividi-se com Senador Guiomard, onde também tinha moradia e propriedades.