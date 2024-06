Jojo Todynho abre o jogo sobre ligações com Bolsonaro e candidatura

Rio de Janeiro (RJ)* – Jojo Todynho foi uma das atrações do Rio 2C, que ocorre no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (4/6), e abriu o jogo sobre uma possível candidatura política. De acordo com a artista, as publicações sobre o assunto são mentirosas.

“Não saiu por aí ‘Ah, Jojo falou no telefone com Bolsonaro‘, ‘Ah, Jojo vai se candidatar’? Cadê? Não teve provas, porque não aconteceu. Isso também não é uma fake news?”, questionou a artista durante o painel Marketing, Música e a Construção de uma Carreira Autêntica.

Ela explicou ainda o que é, na sua opinião, uma fake news. “Quando você acusa uma pessoa de algo que não aconteceu, e você simplesmente falou e não tem provas, isso é um crime cometido”, esclareceu Jojo Todynho, que brincou ainda sobre estar estudando direito.

Durante a participação no painel, ela deixou claro ainda que costuma se posicionar apenas sobre o que acha correto e acredita. Além disso, garantiu que está incomodada com o sensacionalismo sobre a vida dela.

*O repórter Vinícius Veloso viajou para o evento a convite da Netflix.