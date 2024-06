Jovem que cheirou pimenta recebe visita de influenciadores

A jovem Thais Medeiros, que teve uma grave reação alérgica após sentir o cheiro de uma conserva de pimenta em Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana, recebeu a visita de influenciadores e humoristas durante uma festa para comemorar o aniversário das filhas dela, Valentina e Antonella.

Na celebração, que aconteceu nesse sábado (8), os convidados fizeram fila para ver a jovem, levaram flores e conversaram com a família.

O padrasto da jovem, Sérgio Alves, explicou que o aniversário era da Antonella, mas, como Thais estava internada no aniversário de Valentina, resolveram fazer a celebração para as duas.

Alta médica recente da jovem

Thais recebeu alta do hospital recentemente e retornou para casa. Ela havia sido internada no final de maio após ter febre e apresentar pressão baixa. Segundo a família, ela voltou para casa bem e com as infecções tratadas, de modo a poder continuar com as sessões de fisioterapia.