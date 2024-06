Jovem que teve reação ao cheirar pimenta treina e impressiona; VEJA

A jovem goiana, que teve uma grave reação alérgia após sentir o cheiro de uma conserva de pimenta, segue em tratamento e impressionou os seguidores com o desempenho durante sessão de fisioterapia. O vídeo foi divulgado nas redes sociais de Thais Medeiros e registrado pela mãe da jovem.

Nas imagens, o profissional aparece estimulando a movimentação da região da cabeça e do pescoço de Thais.

Alta médica recente da jovem

O vídeo foi divulgado nessa quinta-feira (6/6), após Thais receber alta do hospital e retornar para casa. Ela havia sido internada no final de maio após ter febre e apresentar pressão baixa. Segundo a família, ela voltou para casa bem e com as infecções tratadas, de modo a poder continuar com as sessões de fisioterapia.

“Quanta superação, meu Deus. Sempre acreditei que sim ela iria vencer, que a reabilitação faria a diferença. Quanta força de vontade, quanta vontade pela vida”, comentou uma seguidora.

“Eu me emociono a cada vez que vejo a luta, a força e a vontade de viver da Thais”, disse um homem.

Mais de um ano em tratamento

Thais está acamada desde fevereiro de 2023. A jovem estava em Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana, para visitar o então namorado, quando durante o almoço de família sentiu o aroma de uma conserva de pimenta, feito pela mãe do rapaz.

A jovem de 26 anos teve um grave reação alérgica e foi levada às pressas para a Santa Casa de Anápolis e logo foi transferida para Goiânia. Thais teve um edema cerebral e, desde então, trata as sequelas deixadas pelo episódio.