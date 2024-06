Jovens de Sena Madureira reforçam equipe do PSG Acre e brilham em amistoso

No último sábado, o PSG do Acre viu sua equipe sub-17 receber um reforço significativo com a chegada de cinco jovens talentosos de Sena Madureira. A iniciativa visa não apenas fortalecer o time, mas também implementar novas estratégias e promover um futebol de alto nível no estado.

Yan Pablo, conhecido como Gabigol, foi um dos destaques da partida, marcando dois gols decisivos que ajudaram sua equipe a vencer o Rio Branco por 7 a 5. Além dele, Kauan e Dhemy contribuíram com um gol cada, mostrando um desempenho excepcional no Estádio José de Melo.

Para o técnico e dirigentes do PSG, a chegada desses talentosos jovens representa não apenas uma oportunidade de reforçar o elenco, mas também de investir no futuro do clube. O jogo de sábado não só demonstrou a habilidade dos novos integrantes, mas também a capacidade do time em se adaptar e evoluir rapidamente.

Com esse novo impulso, o PSG do Acre está determinado a alcançar novos patamares no cenário esportivo local, oferecendo aos jovens atletas uma plataforma para desenvolverem seus talentos e contribuírem para o crescimento do futebol no estado.