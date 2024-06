Justiça determina prazo de 90 dias para regularização do transporte coletivo intermunicipal no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) obteve uma decisão judicial que estabelece o prazo de 90 dias para que a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) apresente o procedimento de habilitação de empresas para operar o transporte coletivo entre a capital acreana, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Assis Brasil.

A decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) foi concedida após a Ageac solicitar a revisão do prazo de regularização do serviço.

A ação civil pública foi movida pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor para resolver problemas no transporte coletivo intermunicipal, entre eles, a precariedade das linhas operadas e o suposto monopólio de determinadas empresas.

O MPAC já havia expedido recomendações e proposto um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 2016, que não foram cumpridos. Na ação, foi solicitada a abertura imediata do processo de habilitação de novas empresas e a realização de uma licitação concorrencial para regularizar todas as linhas de transporte intermunicipal no prazo máximo de seis meses.