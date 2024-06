Justin Timberlake desabafa em show após prisão por dirigir alcoolizado

Justin Timberlake aproveitou um show em Chicago, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (21/6), para desabafar sobre a prisão dele por embriaguez, nesta semana. O cantor foi flagrado pela polícia de Hamptons, no estado de Nova York (EUA), enquanto dirigia sob influência de álcool e acabou detido.

Durante o show, o primeiro após o ocorrido, ele fez uma pausa para conversar com o público e disse passar por uma “semana difícil”. “Eu sei que, às vezes, sou difícil de amar, mas vocês continuam me amando de volta”, declarou, segundo o portal Page Six. O cantor completou o discurso dizendo que “todos passam por altos, baixos, esquerdas e direitas”.

A prisão de Timberlake ocorreu na segunda-feira (17/6), e o cantor deixou a cadeia sem precisar pagar fiança, segundo o Daily Mail. Testemunhas ouvidas pelo site TMZ relataram que ele tinha ido encontrar amigos em um hotel e, depois, dirigido até onde estava hospedado.

Contudo, foi abordado pela polícia pouco depois de assumir a direção do veículo. “Justin saiu às 12h30 e foi parado assim que saiu. Ninguém ficou ferido e não houve confusão no local”, afirmou um entrevistado ao Daily Mail.

Além da prisão, Justin Timberlake lidava com outro problema: a turnê Everything I Thought It Was, do álbum mais recente do cantor, teve uma queda drástica de preços e procura.

Para o primeiro show dela, nessa sexta-feira (21/6), no United Center em Chicago, diversos compradores anunciaram a revenda de ingressos, em sites como Seatgeek e Ticketmaster. Na Pensilvânia, as entradas eram vendidas a partir de US$ 11 (R$ 60, na cotação atual).

Vídeo antes da prisão

Imagens de câmeras de segurança em Hamptons mostraram o momento em que o cantor passou de carro por ruas da região.

O canal CBS, que teve acesso aos documentos do processo, detalhou que um policial havia afirmado que Justin estava embriagado quando foi parado. Além disso, o cantor teria passado por uma placa de “pare” e não conseguiu manter o carro no lado direito da pista.

“Em 18 de junho de 2024, às 12h37, Justin R. Timberlake, 43 anos, do Tennessee [nos Estados Unidos], foi observado operando um BMW 2025 em direção ao sul, na Madison Street, não conseguindo parar em um sinal de parada devidamente colocado e não conseguindo manter a faixa de tráfego”, dizia o comunicado oficial do Departamento de Polícia de Sag Harbor Village, em Long Island, Nova York.

O cantor teria dito aos policiais que tomou apenas “um martíni” e que ia para casa. “Sr. Timberlake foi preso, processado e detido durante a noite para acusação matinal. Ele foi indiciado no Tribunal de Justiça de Sag Harbor Village, em 18 de junho de 2024, às 9h30, de onde foi liberado sob pagamento de fiança”, completou a nota da polícia.