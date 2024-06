Luísa Sonza é destaque na trilha sonora de novo filme dos Bad Boys

O filme Bad Boys: Até o Fim está em cartaz nos cinemas e um dos destaques do filme é brasileiro. A cantora Luísa Sonza está presente com uma música na trilha sonora do longa-metragem, que também conta com participações de Will Smith, Black Eyed Peas, El Alfa, Becky G e Sean Paul.

Outro brasileiro presente é o produtor Papatinho, que está na mesma faixa musical de Luísa Sonza. Eles fazem uma parceria em Flores Pa Ti, single do repertório do filme. O álbum conta com mais nove músicas além do hit com artistas brasileiros.

O filme conta com os retornos de Will Smith e Martin Lawrence aos papéis respectivos dos detetives de Miami Mike Lowrey e Marcus Burnett. Na trama do filme, os Bad Boys estão de volta com a mistura icônica de ação eletrizante e comédia escrachada mas, dessa vez, com uma virada: os melhores de Miami são agora os mais procurados.

Além de Will Smith e Martin Lawrence, o elenco do filme Bad Boys: Até o Fim é formado também por Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith com Tiffany Haddish e Joe Pantoliano.