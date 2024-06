O valor prestigiará projetos brasileiros e também será utilizado para coproduções internacionais. Além disso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou a linha de crédito batizada de BNDES FSA Audiovisual.

O orçamento inicial da linha será de R$ 400 milhões, em colaboração com o Ministério da Cultura e a Agência Nacional do Cinema (Ancine).

No evento, sediado na cidade do Rio de Janeiro, Lula ressaltou a importância do audiovisual: “Cada filme brasileiro é uma janela para nossa alma. Nosso cinema é reflexo do nosso espírito resiliente e criativo. Reafirmamos hoje a potência do nosso cinema e a importância das políticas públicas para o setor.”

Em pronunciamento, Margareth ressaltou a “retomada” da arte e das políticas para ações culturais.

“O senhor gosta de arte, de cultura, e nos dá a oportunidade de uma virada histórica na política para o cinema brasileiro. Na retomada das políticas do audiovisual, encontramos um ambiente muito ácido, muito ferido pelo descaso, pelos maus-tratos, muito desrespeito dirigidos ao setor, perseguição, repressão, descaso, desmonte e descrédito”, disse para Lula.

“Ensinar cultura”

Ainda no discurso, Lula disse ser da “turma” na qual “artista, cinema e novela não é para ensinar putaria, é para ensinar cultura, contar história, narrativas e não para dizer que queremos ensinar coisa errada para as crianças. Queremos fazer aquilo que se chama arte.”