“Maior artista da música”, diz filho de João Donato ao receber honraria em memória pelo pai

O filho do artista acreano João Donato, conhecido como Donatinho, veio ao Acre receber a insígnia de Grau Comendador: In Memorian, da Ordem da Estrela do Acre. A homenagem foi dada durante cerimônia de comemoração dos 62 anos do Acre, neste sábado (15).

“Muito obrigado porque só assim que a gente consegue dar destaque para quem merece. O maior artista da música é João Donato. Então muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui nesse ano que Donato completaria noventa anos”, disse Donatinho durante discurso.

“Eu espero voltar aqui em agosto para gente fazer uma grande festa em homenagem a ele, um grande tributo”, completou.

A Ordem da Estrela o Acre é concedida a personalidades que, por sua atuação destacada, dignas do respeito do povo acreano, contribuíram para o desenvolvimento do Estado ou protagonizaram atuações decisivas em prol da população.

Relembre trajetória de João Donato

João Donato, acreano de Rio Branco, cantor e poeta, é um dos fundadores da Bossa Nova, ícone da Música Popular Brasileira e um dos músicos mais conhecidos no mundo. Ele morreu no dia 17 de julho de 2023, em decorrência de uma série de problemas de saúde, como uma infecção nos pulmões.

Donato deixou o Acre em 1945, quando a família Donato mudou-se para o Rio de Janeiro, além de cantor, ele era pianista, acordeonista, arranjador e compositor.