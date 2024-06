Mais de 150 mil pessoas já emitiram nova carteira de identidade no Acre; veja como adquirir

Dados divulgados pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil Raimundo Hermínio de Melo, apontam que até o mês de junho, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já foi emitida 153 mil vezes no Acre.

O estado acreano foi o primeiro do país a iniciar a emissão do documento, em agosto de 2022, e tem a segunda maior cobertura de CIN da região Norte.

Segundo o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César, 61 mil pessoas foram contempladas com a gratuidade, com a primeira via do documento. Outras 90 mil foram trocas ou confecção de novas identidades.

O prazo para que toda a população troque seus documentos vai até 2032. Foi, então, elaborado um cronograma, no qual, quem emitiu o documento de 1920 a 2011 está isento.

A nova identidade é emitida na Organização em Centros de Atendimento (OCA). O valor para a segunda via em papel é de R$ 106,60. Já a de policarbonato tem o valor de R$ 195,00.