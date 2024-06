Mais de 200 servidores da Sesacre podem ter salários bloqueados; entenda e veja lista

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (6) a lista de servidores notificados para realizar a atualização cadastral, sob pena de bloqueio dos salários.

A notificação estabelece, ainda, um prazo de cinco dias, a contar da data de publicação do ato, para que os servidores efetuem sua atualização cadastral.

Para regularização, o servidor deve acessar o link atualizaçãocadastral.ac.gov.br, preencher o formulário online e obter a assinatura do chefe imediato. A partir deste ano, a atualização passou a ser realizada no mês do aniversário de cada servidor, seja ele efetivo ou comissionado, ou agentes políticos.

Confira a lista: