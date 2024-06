Mart’nália leva samba a Nova York em evento de cultura brasileira

Se talento e carisma pudessem ser fundidos numa só palavra, ela não seria um adjetivo, mas um nome. E o de Mart’nália. A cantora vai fincar o pé do seu (e nosso) samba em um dos mais respeitados palcos de Nova York.

A artista fará, em setembro, show no Lincoln Center, inaugurado em 1962. A apresentação integra a Brazilian Week, evento voltado a negócios e sustentabilidade que será realizado de 12 a 15 de setembro na Big Apple.

Para a apresentação, que será gratuita, a artista vai misturar sucessos de seu repertório como “Cabide”, dada a ela por Ana Carolina (coautora da canção com Antonio Villeroy) e “Onde anda você”, gravada no álbum no qual releu parte do cancioneiro de Vinicius de Moraes (1913-1980). As apresentações terão direção musical de Pretinho da Serrinha.

