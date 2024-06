Menina de 11 anos revela, por meio de desenhos, que foi estuprada pelo próprio tio

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especial da Criança e do Adolescente de Arapiraca, coordenada pela delegada Maria Fernandes Porto, cumpriu na quarta-feira (26) um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de estupro de vulnerável. A denúncia foi recebida após uma criança de 11 anos relatar que havia sido abusada sexualmente pelo próprio tio.

Com a denúncia, imediatamente o inquérito para investigar os fatos foi instaurado. A equipe policial teve acesso a desenhos e rascunhos feitos pela vítima em momentos de isolamento, nos quais a criança expressava suas angústias, mas não havia mostrado para ninguém. Esses desenhos foram encontrados por uma irmã mais nova da vítima, que os mostrou à mãe.

Esse fato possibilitou que os familiares da vítima tivessem conhecimento dos abusos, visto que a criança tinha receio de relatá-los por sofrer ameaças do suposto autor.

Os desenhos destacavam regiões íntimas do corpo da criança com setas, círculos e frases como “eu não so mais vigis”, “ele toco ei mi”, e “e eu não podia cota para”. Esses elementos foram fundamentais para a investigação, evidenciando a gravidade dos abusos e as ameaças feitas para manter o silêncio da vítima.

Durante as investigações, descobriu-se também que a vítima havia tentado tirar a própria vida devido aos traumas causados pelo abuso.

Com base nas provas reunidas, a delegada Maria Fernandes Porto solicitou a prisão preventiva e que foi decretada pelo Poder Judiciário. A equipe da Delegacia Especial da Criança e do Adolescente cumpriu o mandado e agora o criminoso está à disposição da Justiça.

As informações são da Polícia Civil do Alagoas.