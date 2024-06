Mídia esportiva na era das apostas online

As apostas esportivas se estima que existam atualmente 238 websites dedicados às apostas esportivas, muitos dos quais estão integrados em plataformas de cassino online.

O alargamento da rede 5G, bem como o acesso simplificado ao celular e as políticas de infoinclusão brasileiras acabaram motivando muitas pessoas a fazer um uso mais intenso da Internet. Nesse contexto, e porque o celular é o primeiro meio de acesso aos conteúdos online, os setores com aplicativos funcionais e dinâmicos acabaram tendo um crescimento visível. Esse foi o caso dos jogos de azar e das apostas esportivas.

Com websites muito completos e modernos e integrando os recursos mais recentes, as casas de apostas online conquistaram o público nacional ao apresentarem várias modalidades e mercados de apostas. O futebol é o esporte mais procurado no país, sendo que as apostas ao vivo nessa modalidade são particularmente apreciadas pelos apostadores nacionais.

Como sabemos, as apostas esportivas se conectam de forma direta com informação sobre as modalidades. Assim, venha entender a relação entre elas e perceber como funciona a mídia esportiva na era digital.

Informação : por que razão é tão importante para apostadores online

Os apostadores online sabem que precisam de se manter informados sobre os esportes em que apostam. Hoje, no entanto, a web permite que a informação seja mais ampla e útil para esse tipo de internauta. Vários websites apresentam as notícias, mas incluem também avaliações dos times, previsões para as partidas, prognósticos e informação sobre o plantel e as lesões. Além disso, eles também avaliam as principais ofertas para aproveitar nas casas de apostas digitais e até comparam as odds, para que os torcedores possam rentabilizar seu amor pelas modalides.

Com a Internet permitindo o acesso a uma informação mais completa, vários sites noticiosos aprimoraram seu segmento esportivo e muitos outros websites surgiram, se especializando em modalidades ou até em times específicos.

Esse conjunto alargado de espaços de informação oficial sobre esportes se juntou aos mídia convencionais que, apesar de tudo, estão perdendo força, já que a informação digital é mais imediata e chega mais rapidamente junto do público.

A democratização do jornalismo esportivo

Além dos vários websites que falam sobre contratações, lesões, jogos e atletas, deixando ainda claros os prognósticos ou avaliações das partidas, existe outra dimensão na comunicação sobre esportes: a democratização dessa prática.

Com as redes sociais ocupando uma importante parte do dia dos internautas, fóruns online especializados em temas esportivos e múltiplos canais onde o público geral encontra espaço como criador de conteúdos, cada pessoa pode vestir (melhor ou pior) o papel de jornalista esportivo.

Isso faz com que muitas pessoas acabem postando notícias e informações, partilhando conteúdos criados por outros, gerando polêmicas e, por vezes, até mesmo disseminando fake news (notícias falsas).

Essa possibilidade que existe atualmente de qualquer pessoa poder publicar conteúdos sobre qualquer temática traz algumas vantagens – incluindo a diversidade de vozes na comunicação – mas também desvantagens, já que nem todos os conteúdos correspondem à verdade e a regulação desses processos é quase inexistente.

Desafios da mídia esportiva

Os desafios digitais para a mídia esportiva são muito evidentes. Com os mídia convencionais perdendo o interesse do público, a web se tornou o principal meio de informação sobre esportes.

Os apostadores esportivos se interessam particularmente por essa informação, já que muitas das decisões que motivam o investimento são tomadas com base nela.

Considerando isso, a triagem dos mídia é cada vez mais importante, sendo que meios oficiais (websites de boa reputação ou sites oficiais dos times) e websites de especialistas reconhecidos são os melhores locais para se manter informado sobre as modalidades que mais lhe interessam.