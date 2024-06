Motorista desvia de criança em bicicleta e acaba derrubando poste de energia elétrica no Acre

Uma motorista ainda não identificada acabou evitando um atropelamento, mas bateu e derrubou um poste de energia, deixando algumas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (4), em via pública no bairro Samaúma 2, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, uma motorista trafegava no sentido bairro-centro em um veículo modelo Hyundai/HB20 de cor branca e de placa NXS-5177, quando acabou se deparando com duas crianças em uma bicicleta andando na contramão e, para evitar o atropelamento, acabou tentando desviar e perdeu o controle do carro, vindo a bater no poste de energia elétrica, que acabou caindo.

No impacto, os passageiros ficaram feridos com cortes na cabeça e várias escoriações pelo corpo, sendo necessário atendimento médico.

Populares e moradores da região ajudaram as vítimas e acionaram a polícia e a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, onde deu os primeiros atendimentos a três crianças, que foram encaminhadas para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, em estado de saúde estável. As crianças que estavam na bicicleta não foram atingidas e nem ficaram feridas.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado e esteve no local, isolando a área, pois toda a fiação estava exposta no chão e havia risco de choque elétrico.

Funcionários da empresa Energisa estiveram no local para trocar os postes e restabelecer a energia elétrica para a população.

Veja foto e vídeos: